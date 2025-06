Saiba por que Paolla Oliveira pediu para interpretar Heleninha no remake de Vale Tudo

Gente, estou aqui tomando um matezinho gelado com limão após dar uma pedalada na orla do Leme, quando recebo uma mensagem de uma das minhas fofoqueiras sobre a Paolla Oliveira.

Acontece que a gata tem chamado a atenção com o papel de Heleninha Roitmann em “Vale Tudo”. Ela contou que pediu para interpretar a personagem na nova versão do folhetim e ainda revelou qual foi o verdadeiro motivo por trás do pedido.

Conhecida com uma das musas da Globo, Paolla disse que queria dar um novo rumo para a carreira e fazer o público enxergá-la com novas camadas. “Sair do previsível e ser vista como uma artista para além dos rótulos foi o que mais a motivou a conquistar o papel”, inciou em entrevista a Harper’s Bazaar.

Segundo a atriz, ela queria apenas subir “degraus” que não estavam sendo dados a ela. “Queria que me olhassem de outra maneira. Que me vissem com mais profundidade. Pedi esse papel. Fui atrás, para que pudesse subir os degraus que não estavam me dando”, continuou.

A artista disse que discorda totalmente da visão do público, que tem visto a personagem Heleninha como “rica” e “mimada”. “Quando você mostra uma mulher bêbada, em queda, tentando se reconstruir, as reações são duras. Chamam ela de mimada. Tem gente que não quer entrar em contato com o que incomoda. É mais fácil ficar na superfície”, observou.

Apesar dessa avaliação do público, Paolla garantiu que aprendeu a lidar com as críticas após muitos anos trabalhando na TV. “A maturidade de uma atriz hoje é nao sair do foco. Todo mundo acha que sabe tudo sobre você, sobre o seu trabalho”, declarou. “Mas a verdade é que estamos todos expostos. A internet faz isso. os nossos círculos fazem isso. Eu só esto um pouco mais exposta que o resto das pessoas”, ponderou. “As pessoas se chocam menos hoje do que antes, mesmo sabendo mais. Mas se estão desconfortáveis, é porque alguma coisa as tocou. Algum efeito teve”, concluiu Paolla.