Saiba mais sobre o novo namorado da Boca Rosa, o ator Diego Cruz

Eu sembre soube, meus amooores. Tenha certeza de que Dona Bianca Andrade estava namorando o gato do Diego Cruz e a empresária confirmou neste sábado (31) que o ator é o mais novo dono e proprietário do seu coração.

A confirmação veio através de um post que o influencer fez para Boca Rosa em seu perfil no Instagram. Lá, Diego compartilhou momentos ao lado de Bianca e descreveu as coisas que ele mais admira nela.

“Ela gosta de torrada com morango e mel no café da manhã, ela imita a Alcione em qualquer karaokê, ela tem um senso de humor absurdo, ela é uma mãe incrível e extremamente presente mesmo com a rotina louca, ela é generosa”, escreveu.

“Não importa o tamanho do voo, ela também nunca perde a simplicidade nem a consciência de onde veio. Ela me inspira, todos os dias. E te falar? Ela tem sido a melhor consequência das minhas escolhas. De quebra, ainda é uma gata. Ela!”, finalizou.

Pouco tempo depois,Bianca fez questão de responder a declaração do seu boy á altura nos comentários. “Estou até sem saber o que escrever aqui. Obrigada por ser esse cara tão legal, cuidadoso, gentil, papo bom, ‘terapeutizado’, engraçado, que foi conquistando o coração da Wandinha aqui de forma tão leve e natural”, disse ela, em referência à personagem de Jenny Ortega na série da Netflix.

“Muito gostoso viver na sua companhia, Di. De verdade. Observação: gente não fica dando confiança pra pisciano não, hein, são altamente apaixonantes e acabam com a nossa pose de bandida”, complementou.

Diego Cruz tem 28 anos e é um ator e influenciador digital. Natural do Rio de Janeiro, ele ganhou visibilidade com vídeos cômicos no TikTok e Instagram, onde interpreta personagens que vão desde professores dedicados até alunos indisciplinados.

Seu talento chamou atenção e o levou à televisão, estreando na novela Quanto Mais Vida, Melhor como Zezinho da Van. Recentemente, o ator interpretou Aramis no remake de Elas por Elas, vivendo um romance com Yeda, filha de Lara (Deborah Secco).