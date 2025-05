Saia Justa e emociona o Brasil com homenagem a Tati Machado

Pouco mais de 24 horas após a triste revelação de Tati Machado sobre a perda gestacional de seu bebê, o clima pesou — e muito — no estúdio do Saia Justa. Em vez da pauta leve e animada que costuma marcar as noites de quarta-feira no GNT, o programa foi tomado por emoção, lágrimas e um clima de comoção generalizada.

Sim, minha gente, o babado foi forte: Eliana Michaelichen abriu o programa ao vivo com uma fala cortante, que já dava o tom da noite carregada. A produção chegou a cogitar cancelar tudo, mas decidiram seguir com o especial sobre o luto. Segundo a loira: “Hoje o Saia Justa começa diferente. Estamos muito tristes. Como vocês sabem, estamos ao vivo, com a missão desafiadora de cumprir o nosso papel de toda quarta-feira […]”.

E não parou por aí! Eliana confessou que o choque foi tão grande que quase jogaram a toalha: “A gente se questionou aqui se a gente faria esse programa hoje. A gente pensou em não fazê-lo.”

Mas o GNT quis bancar o momento e mostrar força. E, para isso, contaram com convidados de peso: a psicóloga Heloisa Salgado e o psicanalista Christian Dunker. O papo foi sério, denso, e repleto de reflexões sobre algo que todos evitam falar: a morte.

E teve mais revelação bombástica: outro casal famoso, Micheli Machado e Robson Nunes, também perdeu o bebê nessa mesma semana. Foi um golpe duplo no coração do público. Eliana não segurou: “Para eles e para todas as famílias que estão vivendo essa dor, recebam todo o nosso carinho.”

Em meio a lágrimas e desabafos emocionados, Erika Januza soltou o verbo sobre como a sociedade silencia a dor das mulheres, chamando o assunto de “segredo de família”. Um verdadeiro desabafo!

A cereja do bolo? O psicanalista Dunker propôs uma roda de mãos dadas ao vivo no final do programa, em um momento de pura catarse coletiva. “E eu queria fazer uma homenagem pra Tati, convidando vocês pra gente dar as mãos e simplesmente estar juntos.”

Eliana, emocionada até o último segundo, encerrou com um desejo comovente: “Que a Nossa Senhora possa confortar, na medida do possível, o coração de vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite e um beijo na família.”

Ah, e antes que eu esqueça: Juliette, que faria sua aguardada estreia no programa, sumiu! A campeã do BBB não apareceu no estúdio e ninguém deu uma palavra sobre o motivo. Mistério no ar, minha gente!

Foi uma noite pesada, inesperada e marcante. O tipo de programa que a gente não esquece — e que escancarou uma ferida que muita gente ainda esconde.