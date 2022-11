“Sai de cadeira de rodas, porque não conseguia andar de dor”, enfatiza Luisa Sonza sobre não tirar foto com fãs

Cantora usou o seu Twitter para dizer que ficou magoada com alguns fãs que reclamaram dela não os atender

Luisa Sonza está triste e não deixava de dar motivos mais que esclarecedores em seu Twitter após alguns fãs não entenderem que a cantora estava com dores. Tudo aconteceu, após alguns fãs dizerem que Luisa não os atendeu no aeroporto de Recife, sendo que a musa desceu do local de cadeira de rodas por causa de uma dor. A cantora ainda disse estar bem triste com a situação.

“Só que a parada é a seguinte, fiquei magoada com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife sendo que eu saí DE CADEIRA DE RODAS porque não conseguia andar de DOR. Me desculpe mas isso não é fã”, escreveu ela.

Luisa ainda diz que atende todo mundo e se dá mais do que pode pelo seu trabalho. “Vocês sabem que atendo todos e me dôo mais do que posso e deveria por vocês, pelo meu trabalho e para entregar tudo, tudo que tenho de mim pra vocês, então queria que vocês acreditassem que quando não consigo, é porque eu já fiz meu máximo, que minha equipe também faz o máximo que pode por vocês e por tudo que envolve Luísa Sonza”, desabafou.