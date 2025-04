Sabrina Sato palestra em Harvard ao lado de Ana Maria Braga e outras celebridades

A apresentadora, empresária e ícone da comunicação brasileira, Sabrina Sato, participou neste domingo de um painel realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para discutir o futuro da televisão e o papel dos comunicadores em um mundo cada vez mais digital e descentralizado.

FOTO: LUSCA

O encontro reuniu grandes nomes da televisão brasileira, como Ana Maria Braga e Rodrigo Faro em um auditório lotado por estudantes, acadêmicos e profissionais da indústria criativa, o debate abordou os desafios e transformações enfrentados pela TV diante da multiplicidade de telas e da ascensão das redes sociais como veículos de informação e entretenimento.

Com seu carisma característico, Sabrina Sato compartilhou sua experiência na transição da TV aberta para o digital, ressaltando a importância da autenticidade e da construção de marca pessoal em uma era onde o público busca conexões reais. “Hoje, comunicar vai muito além do tempo de tela. É sobre gerar identificação, criar vínculos e estar presente de forma verdadeira em diferentes plataformas”, afirmou.

O final de semana foi agitado em Harvard, com uma programação intensa que reuniu outras importantes figuras brasileiras. Também passaram por lá o músico Carlinhos Brown, a Diretora de Inovação Estratégica da Cimed, Juliana Felmanas, as atletas Daiane dos Santos e Flávia Saraiva, além da estilista Patricia Bonaldi, fundadora da marca PatBo que ao lado de Rachel Maia e Camila Coutinho, Patricia discutiu o posicionamento da moda brasileira no cenário internacional.