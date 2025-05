Sabrina Sato desabafa sobre perdas gestacionais e se emociona ao falar do apoio de Nicolas Prattes

GENTE! Um momento lindo, sincero e superemocionante marcou a participação de Sabrina Sato, 44 anos, e Nicolas Prattes, 28, no Conversa com Bial desta sexta-feira (30). A apresentadora abriu o coração ao falar, com muita coragem, sobre as duas perdas gestacionais que sofreu no ano passado.

Com a voz embargada, Sabrina relembrou como a segunda perda foi ainda mais dolorosa, pois ela e Nicolas já haviam criado muitas expectativas com a gestação. “Na primeira vez, não foi planejado. Aconteceu, e vivemos aquele luto trabalhando. Mas na segunda, a gente viveu a gestação, sonhou com tudo. Foi um luto muito difícil”, desabafou.

Mas, em meio à dor, nasceu também um fortalecimento da relação com o ator. Sabrina fez questão de destacar a importância do apoio de Nicolas durante todo esse processo delicado. “Neste momento, a gente se uniu ainda mais e se fortaleceu para poder voltar à vida”, disse, emocionada.

O casal, que vive um romance cheio de sintonia apesar da diferença de idade de 16 anos, também falou sobre o bom humor que marca a relação. Sabrina brincou que, mesmo sendo mais velha, quem dá o tom de maturidade é Nicolas: “Ele é calmo, centrado. Eu sou mais desgovernada. O que ele me dá, apesar de ser tão novo, é maturidade. Eu encontrei um equilíbrio muito importante no Nicolas”, contou, toda apaixonada.

E não para por aí! Sabrina ainda revelou que Zoe, sua filha com Duda Nagle, tem uma relação linda e superespecial com Nicolas. A pequena até inventou um apelido mega carinhoso para ele: “Zezé”.

“É uma relação muito linda. Toda vez que ela vai rezar, ela fala: ‘Eu vou rezar pra mamãe, pro papai, pro Zezé e pros meus cachorros’”, compartilhou a apresentadora, encantando todo mundo com a cumplicidade da família.

Uma história cheia de amor, superação e afeto. E a gente só consegue desejar ainda mais felicidade e força para esse casal queridíssimo!