Sabrina e Karina Sato assumem o Camarote Nº1 e transformam o Carnaval 2026 na nova Bolsa de Valores do luxo e do poder

Amores, EU NÃO TÔ BEM! Eu acordei, tomei meu café, passei meu gloss, e de repente vem essa BOMBA que faz até o Cristo Redentor escorregar do morro de emoção: Sabrina Sato e Karina Sato são as novas donas do Camarote Nº1!

Sim, meu amor. As SATO. As IRMÃS. As que não andam, FLUTUAM. As que não falam, HIPNOTIZAM. As que não entram no Carnaval, ELAS PATENTEIAM O PRÓPRIO.

O Camarote Nº1, que já foi sinônimo de luxo, celebridade e pulseira premium que custa um rim e metade da reputação, agora tem duas donas capazes de transformar até uma ala de passistas em reunião de executivas internacionais.

E quem anuncia isso? Ele, Victor Oliva, o maestro da Sapucaí corporativa, praticamente o Louvre das celebridades brasileiras. O homem que transforma qualquer lugar em capital do glamour e agora, com as Sato, entrega um pacto de poder que o Brasil não estava preparado para processar sem analgésico.

Sabrina, que começou lá atrás em 2014 como musa do Nº1, agora volta pela porta da frente, de salto 15, com vento Beyoncé e contrato assinado em caneta tinteiro. A mulher entrou para a sociedade como quem entra no trio elétrico: PARA TOMAR O CONTROLE.

Karina, por sua vez, chega com o porte da irmã, a estabilidade emocional de quem cuida de TUDO nos bastidores e a energia de quem você sabe que vai fazer esse projeto prosperar até no escuro da dispersão.

Carnaval 2026 não vai ser Carnaval. Vai ser a Copa do Mundo do brilho. O Camarote Nº1 deixa de ser camarote. Vira um consórcio internacional de glamour.

Havaianas voltou? Voltou. Mas agora vai PRECISAR DE CATRACA pra entrar, porque o nível subiu tanto que até as sandálias estão nervosas.

As marcas já estão batendo na porta, implorando vaga, chorando glitter, porque a união Sato + Oliva + Holding Clube é simplesmente o Avengers do entretenimento.

Eu já estou sambando, rodopiando, pedindo hidratação capilar e chamando minha costureira porque EU NÃO TENHO SAÚDE PRA ENFRENTAR O QUE ESSAS DUAS VÃO FAZER NA SAPUCAÍ.

O Carnaval 2026 já tem donas. E o resto? O resto que lute.