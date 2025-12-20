RPC conquista três troféus no Prêmio Rede Globo 2025

A RPC conquistou três prêmios além de outras 3 indicações entre os finalistas na edição 2025 do Prêmio Rede Globo, cerimônia que reconhece os melhores conteúdos, projetos e profissionais das emissoras e afiliadas da TV Globo de todo o país. O evento foi realizado em São Paulo e reuniu projetos nas áreas de Programação, Jornalismo e Esporte.

A emissora venceu nas categorias de Melhor Ativação de Redes Sociais – Lançamento de Êta Mundo Melhor; Melhor Desempenho de Audiência – Praça Caderno – RPC Paranavaí; e Melhor Gestão de Programação – Marcelo Dias Lopes, diretor de Programação e Esporte da RPC.

Na categoria Melhor Desempenho de Audiência – Praça Caderno, a RPC Paranavaí foi reconhecida entre todas as praças “caderno” do país, ao registrar o maior crescimento percentual de audiência, com avanço de 47%, resultado que evidencia a conexão do conteúdo local com o público e a consistência da estratégia editorial e de programação da emissora.

Para Eduardo Boschetti, diretor geral da RPC, essa conquista é coletiva. “Ser finalista em seis categorias e vencer em três delas mostra a dedicação e o cuidado das nossas equipes em tudo que fazemos. Trabalhamos muito, todos os dias, para que possamos continuar merecendo atenção e a confiança das pessoas, do nosso público”.

RPC é destaque no Prêmio Rede Globo 2025 em três categorias — Foto: RPC.

A premiação celebra os trabalhos de maior relevância produzidos pelas afiliadas em áreas como chamadas, edições, conteúdos digitais e reportagens especiais. Os materiais inscritos passam por avaliação técnica e criativa, reconhecendo iniciativas que fortalecem a emissora e valorizam a produção regional.

Pra Marcelo Dias Lopes, diretor de Programação da RPC, ser premiado como melhor gestor pela segunda vez é muito especial. “Esse prêmio representa tudo o que a equipe faz. TV é trabalho em equipe, o tempo inteiro. Essa conquista é o reconhecimento da força, da inteligência e da agilidade da equipe de Programação. ”

O prêmio de Melhor Ativação de Redes Sociais, conquistado com o lançamento de Êta Mundo Melhor, mostra a integração entre TV e digital, uma das frentes estratégicas da emissora. Responsável pelo projeto, a coordenadora de Estratégias Digitais da RPC, Tk Santos, destaca o trabalho coletivo por trás da conquista: “Esse prêmio representa muito mais do que uma peça específica. Ele traduz anos de dedicação do time de Digital, que trabalha com uma visão integrada, adaptando conteúdos da TV para o ambiente digital sem perder a essência, a credibilidade e a proximidade com o público.”

Além das vitórias, a RPC também foi finalista em outras três categorias, entre elas a de Melhor Edição de Praça TV 1, com o Meio-Dia Paraná Curitiba, reconhecido pela cobertura jornalística do acidente em Quatro Barras; Melhor Chamada de Jornalismo e Esporte, com Bom Dia: Do Grão à Xícara; e Melhor Projeto de Esporte, com Coritiba: O Primeiro.