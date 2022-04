Rômulo Estrela promovido: ator deixa produção das seis e parte para o horário nobre

Mar do Sertão, próxima novela das seis ficou para trás e o foco de Rômulo será Travessia, substituta de Pantanal

Noveleiras de plantão, corram todas para perto de mim que tenho notícias quentíssimas sobre duas novas potências que vai arrebatar a Globo. Rômulo Estrela estava convocado para o elenco da nova novela das 6, Mar do Sertão, mas uma promoção levou o ator para o horário nobre do plim plim.

O ator foi convidado para ser protagonista na novela que substituiu Pantanal, Travessia, e o que posso dizer é que vem muita coisa boa por aí. Inclusive será nessa novela de Glória Peres que revivemos os personagens de Alexandre Nero, Giovanna Antonelli e Luci Pereira, como Stenio, Helô e Creusa, de Salve Jorge (2012).

Rômulo fará protagonista em ‘Travessia’ (Foto: Reprodução)

Não perco por nada, nenhuma das duas, mas principalmente Travessia, porque amo ver Rômulo em cena, sou apaixonada nesse Deus Grego. Mar do Sertão deve estrear em agosto e a contratação do elenco anda vagarosa, de acordo com o site TV História.

Com a passagem de Rômulo para a novela das 9, seu papel como Zé Paulino fica em aberto. Minha dúvida é: quem vai ocupar o cargo de Estrela? Essa eu não perco por nada.