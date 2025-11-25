Rommanel impulsiona fim de ano com Black Friday histórica e ações especiais para consumidores e revendedores

A Rommanel, uma das maiores referências brasileiras em joias folheadas e prata 925, inicia o período mais movimentado do varejo apresentando um dos pacotes promocionais mais robustos de sua trajetória. Com ações simultâneas para consumidores e revendedores, a marca fortalece sua presença nacional em lojas físicas, e-commerce e canais de venda direta, ampliando acesso aos seus produtos e reforçando o compromisso com o desenvolvimento da rede empreendedora que move o negócio.

A Black Friday Rommanel 2025 já está ativa em todos os canais da marca e traz descontos inéditos, especialmente em prata maciça 925. O público final encontra 30% de desconto em uma seleção exclusiva de 56 modelos, com preços que variam de R$ 77,00 a R$ 1.371,30 já aplicados, incluindo pulseiras a partir de R$ 104,30 e peças premium — tradicionalmente oferecidas acima de R$ 700 — agora por menos de R$ 500.

Um dos maiores destaques é a oferta de 50% de desconto em uma pulseira de berloque, um dos itens mais procurados pelos consumidores ao longo do ano por seu forte apelo de presente. A ação amplia o fluxo de visitas a lojas físicas e digitais e reforça a Rommanel como uma das principais opções de compra para o período de final de ano.

As peças que compõem a lista de ofertas incluem:

• Anéis em prata 925

• Colares em prata 925

• Brincos em prata 925

• Pulseiras em prata 925

• Piercings em prata 925

• Pulseira de berloque com 50% de desconto

Enquanto isso, os revendedores Rommanel contam com condições igualmente expressivas desde 10 de novembro, com descontos regionais que chegam a 60% em peças selecionadas, além de 30% de desconto nos mesmos 56 modelos da linha nacional de prata 925 e 50% na pulseira de berloque. A marca também criou condições especiais para novos revendedores montarem seu primeiro mostruário com maior margem, ampliando oportunidades de negócio e fortalecendo o empreendedorismo, especialmente entre mulheres que veem na revenda uma fonte de renda principal ou complementar.

Para complementar a Black Friday e ampliar o engajamento no período, a Rommanel lançou em 18 de novembro a campanha Brilhe & Ganhe, exclusiva para revendedores e válida até 18 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. A iniciativa oferece itens colecionáveis e muito disputados dentro da rede, como uma presilha metálica exclusiva, um lenço multifuncional nas cores roxo e bege e uma bolsa tote disponível em preto e marrom, distribuídos conforme o valor investido no mostruário — com possibilidade de receber o kit completo para compras acima de R$ 6.000.

A partir de 2 de dezembro, o consumidor final também conta com seu próprio incentivo por meio da ação Compre & Ganhe: compras acima de R$ 500 dão direito a uma presilha exclusiva, enquanto compras acima de R$ 1.000 garantem uma bolsa exclusiva. A promoção segue até 24 de dezembro e reforça o posicionamento da Rommanel como uma opção relevante para presentes de fim de ano, oferecendo benefícios adicionais além dos descontos.

Com esse conjunto de iniciativas, a Rommanel encerra 2025 fortalecendo seu posicionamento como referência nacional em joias folheadas e prata 925 e ampliando sua conexão com consumidores e revendedores em todo o país. As ações reforçam o impacto da marca no varejo brasileiro e evidenciam sua estratégia consistente para o período mais competitivo do calendário comercial