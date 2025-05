Rodrigo Lombardi renova com a Globo, mesmo após o fracasso de “Mania de Você”

Mesmo com a recepção morna de Mania de Você (2024), Rodrigo Lombardi segue com prestígio na Globo. O ator, que interpretou o sombrio Molina na novela das 21h, está finalizando um novo contrato de longo prazo com a emissora, algo raro diante da política atual, que prioriza vínculos por obra.

Lombardi faz parte do elenco fixo da casa desde 2005, quando estreou como Zoltar em Bang Bang. Desde então, acumulou papéis de destaque e se tornou um dos nomes mais respeitados da dramaturgia global.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago (O Globo), o novo contrato deve ser assinado em breve. A emissora não revelou detalhes financeiros nem os próximos projetos do ator, que aguarda definições internas.

Outros nomes do elenco de Mania de Você também garantiram permanência na casa: Adriana Esteves (Mércia), que retorna na terceira temporada de Os Outros; e Mariana Ximenes, que, apesar de sua personagem Isis ter perdido espaço, também renovou vínculo.

Já o autor João Emanuel Carneiro, mesmo após a novela marcar audiência abaixo do esperado, mantém contrato até 2031. Em entrevistas recentes, ele afirmou que “jamais cogitou deixar a Globo”.

O movimento mostra que, apesar dos baixos números de Mania de Você, a Globo segue apostando em grandes nomes para sustentar sua dramaturgia, especialmente em tempos de concorrência acirrada no streaming.