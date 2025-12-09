Rodrigo Faro recusou voltar as novelas em ‘Três Graças’ e ‘Quem Ama Cuida’

Rodrigo Faro voltou aos Estúdios Globo neste domingo (7), durante a final emocionante da Dança dos Famosos, mas a visita também marcou o encerramento do contrato do apresentador com a emissora. Mesmo deixando as telas da casa, ele deixou claro que não pretende se afastar por muito tempo, só que, desta vez, longe dos folhetins das 21h.

Nos bastidores do Domingão com Huck, Faro contou ao Splash UOL que recebeu convites para integrar novelas da faixa nobre da Globo, porém decidiu recusar. O motivo? A logística familiar. O artista mora em São Paulo e não está disposto a reviver a rotina intensa que viveu no passado.

Rodrigo Faro já viveu vários galãs em novelas da Globo nas décadas de 90 e 2000.

“A gente teve algumas conversas e me foi proposta inicialmente fazer novela. Mas eu moro em São Paulo… agora novela é complicado nessa altura da minha vida, ter que vir morar no Rio e deixar a família, as minhas filhas”, explicou, lembrando dos 11 anos em que viveu essa dinâmica.

Segundo apuração do Splash, a Globo queria o apresentador em “Três Graças” e na futura trama “Quem Ama Cuida”, prevista para 2026. Mas a agenda puxada de gravações no Rio acabou inviabilizando a proposta. Faro reforçou que não pretende assumir papel fixo tão cedo, deixando a porta aberta apenas para pequenas aparições. “Agora não. Novela acho difícil. (…) Se for uma participação, alguma coisa, até tudo bem. Mas novela são muitos meses, texto, uma pauleira”.

O apresentador recusou convite para participar de ‘Três Graças’ e ‘Quem Ama Cuida’.

Distante da televisão há quase um ano, Faro garante que não se vê pronto para mergulhar em mais um desafio tão pesado. “Já tô velho, quero dar uma descansada”, brincou, bem-humorado.