Rodolffo dá detalhes de nude vazada: “O negócio não está aceso, ele está meio”

Eita minha gente, Rodolffo deu detalhes da sua nude vazada quando ele estava no BBB para Matheus Mazzafera. O cantor foi questionado se já teria recebido nude na DM do Instagram e disse que responderia se a nude for top. Vale a pena investir? Aloca!

“Nossa, aquele trem foi o primeiro lugar de tudo. Sabe como foi aquele nude? Se você observar direitinho o negócio não está aceso, ele está meio, aquilo eu mandei a foto para a menina e falei: ‘ Vem cá pra você acordar o menino’, aí ela vazou”, contou Rodolffo.

O Rodolfo explicou a tour do nud3 que vazou durante o BBB: “Eu mandei e falei pra ela assim, vem cá pra você acordar o menino.” 😅🗣 pic.twitter.com/z2Gk6i5CAL — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 25, 2022

Minhas considerações? Eu vi a tal foto e digo que não sairia sem aceitar o convite do cantor. Pai amadoooo, uma hora dessas!