Robinson Shiba renasce e brilha no episódio de 10 anos do Shark Tank Brasil

Ontem o Brasil suspendeu a respiração. O episódio de comemoração dos 10 anos do Shark Tank Brasil trouxe de volta ninguém menos que Robinson Shiba, o fundador do China In Box e um dos tubarões mais carismáticos que já passaram pelo aquário mais temido do empreendedorismo.

E, meu amor, que retorno.

Essa coluna ainda está trêmula de emoção. Os meus cílios ficaram quase descolando de tanta vibração.

O episódio especial, disponível no YouTube, celebrava uma década do programa que transformou negócios e virou referência no país. Mas o momento que explodiu corações foi a entrada dele.

Shiba apareceu sereno, presente, tecnológico, emocionante.

Foi a cena que o público esperava há seis anos, mas não tinha coragem de admitir.

Robinson voltou a dar palestras. Na foto: evento da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. (Crédito: Reprodução/Instagram)

Para entender o impacto deste retorno, é preciso lembrar a trajetória dolorosa que ele enfrentou:

Em 18 de fevereiro de 2019: Shiba sofre um acidente de moto gravíssimo e passa por uma parada cardíaca e fica em coma induzido, com longa internação. A traqueostomia compromete a fala e a ingestão de alimentos, o trauma no lado esquerdo do cérebro afeta a coordenação motora. Após três meses de hospital, é transferido para um ano e meio de reabilitação intensiva, a comunicação passa a ser feita por sons, movimentos de olhar e pequenos gestos, a memória é preservada, mas a fala permanece extremamente limitada. Ele passa dois anos e três meses longe das redes sociais, em silêncio absoluto.

Foi uma travessia dura, lenta, cheia de obstáculos. Mas o tubarão não se entrega. Nunca se entregou.

Em 2024 e 2025, Shiba reaparece aos poucos, usando um equipamento que transforma texto em voz por inteligência artificial.

A tecnologia virou ponte.

Virou libertação.

Virou palco para que ele pudesse falar outra vez.

E quando, há poucos dias, ele deu sua primeira palestra com a voz sintetizada, o país já sabia: algo grande estava por vir.

No episódio exibido ontem, Shiba surge com a postura de sempre, o olhar firme e a força de quem atravessou o impossível. Não era uma volta fixa ao elenco, mas uma participação simbólica, potente, inesquecível.

O público ficou em êxtase. Empreendedores comentaram que foi “o momento mais importante da história do programa”. E euzinha ainda estou com glitter emocional espalhado pela sala.

Robinson Shiba participa do Shark Tank Brasil. Foto: reprodução/YouTube

Shiba reaparece no exato episódio que celebra a primeira década do Shark Tank Brasil.

E faz do seu retorno a maior mensagem de superação já mostrada pelo programa.

A verdade é simples e poderosa: tubarão não afunda, ele volta.