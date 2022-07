Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sobre PMMA utilizado por Rico Melquiades: “Extremamente perigoso”

SBPC emitiu nota sobre a substância utilizada para procedimentos estéticos

Caros leitores, depois dos procedimentos estéticos de Rico Melquiades, que causaram estranhamento nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se pronunciou diante o uso da substância, afirmando que o uso pode ser extremamente perigoso.

“A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reitera que o uso da substância polimetilmetacrilato, popularmente conhecida como PMMA (polimetilmetacrilato) ou bioplastia é extremamente perigoso quando utilizado fora das recomendações do CFM¹ e do CREMESP². Apesar do produto ser comercializado em nosso meio, o mesmo pode ocasionar complicações precoces e tardias de difícil resolução”, comunicou a nota.

O comunicado ainda reitera que a SBCP não recomenda a utilização da substância para procedimentos estéticos e que o PMMA não deve ser usado de maneira indiscriminada.

As complicações expostas no comunicado são diversas, como nódulos, massas e processos inflamatórios e infecciosos, como já vimos acontecer antes com Andressa Urach.