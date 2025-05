Reputation TV foi com Deus! Taylor Swift conseguiu comprar os direitos de seis primeiros álbuns 

Gente, estava aqui tomando um doce maravilhoso de brigadeiro, cookie e smores aqui no Rio Sul, quando minha amiga do Cosme Velho me manda uma mensagem que me deixou tão eufórica que dar um berro daqueles e agora o shopping inteiro está me olhando como se eu fosse uma foragida do CAPS.

Acontece que a Taylor Swift compartilhou uma notícia maravilhosa em suas redes sociais, a loirinha finalmente recuperou os direitos dos seus seis primeiros álbuns e agora ela é a única dona e proprietária deles. Assim que eu chegar em casa, vou ouvir esses álbuns no repeat sem culpa alguma e no volume máximo, meus vizinhos que lutem haha.

Em uma carta enviada publicada em seu site oficial, ela relatou a longa trajetória que foi marcada por anos de negociações e frustrações até chegar o momento que sempre sonhou: ter o controle total sobre seu catálogo pela primeira vez na carreira

Swift perdeu esses direitos no ano de 2019, quando sua antiga gravadora os vendeu para o executivo Scooter Braun, o que gerou grande repercussão no meio artístico. Desde então, ela começou um projeto para regravar suas obras antigas e assim nasceu as chamadas “Taylor’s Version”, essa foi a estratégia da cantora para retomar o controle da situação e desvalorizar os masters originais.

A cantora adquiriu os direitos de suas produções novamente da empresa Shamrock Capital, que havia comprado os masters de Braun por cerca de US$ 300 milhões com o lucro da sua última turnê, “The Eras Tour”.

Entre 2021 e 2023, a cantora relançou as versões regravadas de Fearless, Red, Speak Now e 1989, incluindo faixas inéditas e obteve um grande sucesso comercial, sem falar nos recordes de vendas e streams.

Os álbuns Reputation e seu disco de estreia, o Taylor Swift, conhecido como Debut, ainda não foram regravados. A artista justificou que Reputation representa uma fase muito específica de sua vida, o que dificulta a regravação completa, mas ela deixou claro que futuramente pode lançar faixas inéditas dessa época em clima de celebração.

“O álbum Reputation foi tão específico para aquela fase da minha vida, e eu continuava encontrando um bloqueio quando tentava refazê-lo,” escreveu. “Toda aquela rebeldia, aquela vontade de ser compreendida enquanto me sentia propositalmente incompreendida, aquela esperança desesperada, aquele rosnado nascido da vergonha e a travessura. Para ser perfeitamente honesta, é o único álbum dos primeiros seis que eu achei que não poderia ser melhorado ao regravá-lo. Nem a música, nem as fotos, nem os vídeos. Então eu fui adiando.”

Swift enfatizou a importância do apoio de seus fãs para concretizar essa reconquista e ainda fez uma reflexão sobre o impacto de sua luta pelos direitos dos masters na indústria da música, destacando avanços significativos para artistas mais jovens conseguirem manter a propriedade de suas obras.

“É emocionante saber que essa batalha ajudou a mudar o mercado e abriu caminhos para outros artistas negociarem seus direitos com mais autonomia”, disse.

Lembrando que no ano de 2021, Taylor Swift surpreendeu todos ao pedir publicamente que seus fãs deixassem de ouvir as versões originais de seus primeiros álbuns para apoiarem as regravações lançadas por ela — as “Taylor’s Version”.

Leia a carta traduzida aqui:

Oi.

Estou tentando organizar meus pensamentos de forma coerente, mas, agora, minha mente está apenas passando um slideshow. Uma sequência de flashbacks de todas as vezes em que sonhei acordada, desejei, implorei por uma chance de contar essa notícia para vocês. Todas as vezes em que estive tããããão perto, quase conseguindo, só para tudo desmoronar. Quase desisti de acreditar que isso poderia acontecer, depois de 20 anos tendo a cenoura balançada na minha frente e então puxada de volta. Mas isso ficou no passado agora. Desde que descobri que isso realmente vai acontecer, tenho chorado de alegria em momentos aleatórios. Finalmente posso dizer estas palavras:

Toda a música que eu já fiz… agora pertence a mim.

E todos os meus videoclipes.

Todos os filmes de show.

As capas de álbuns e fotografias.

As músicas inéditas.

As memórias. A mágica. A loucura.

Cada uma das eras.

Toda a obra da minha vida.

Dizer que esse é o maior sonho da minha vida realizado é até pouco. Aos meus fãs, vocês sabem o quanto isso foi importante para mim — tanto que regravei meticulosamente 4 dos meus álbuns, chamando-os de Taylor’s Version. O apoio apaixonado que vocês deram a esses álbuns e o sucesso que transformaram a The Eras Tour é o motivo de eu ter conseguido comprar minha música de volta. Não consigo agradecer o suficiente por me ajudarem a me reunir com essa arte à qual dediquei minha vida, mas que nunca tive posse até agora.

Tudo o que eu sempre quis foi a oportunidade de trabalhar duro o bastante para um dia poder comprar minha música de volta, completamente, sem cláusulas, sem parcerias, com total autonomia. Serei eternamente grata a todos da Shamrock Capital por serem os primeiros a me oferecer isso. A forma como eles conduziram todas as interações foi honesta, justa e respeitosa. Foi uma negociação comercial, mas senti que eles enxergaram o que isso significava para mim: minhas memórias, meu suor, minha caligrafia e décadas de sonhos. Sou infinitamente grata. Minha primeira tatuagem talvez seja um enorme trevo no meio da testa.

Eu sei, eu sei. E Rep TV? Transparência total: eu nem regravei um quarto ainda. O álbum Reputation era tão específico para aquele momento da minha vida, e eu continuei esbarrando em um bloqueio sempre que tentava recriá-lo. Toda aquela rebeldia, aquele desejo de ser compreendida mesmo se sentindo propositalmente incompreendida, aquela esperança desesperada, aquele deboche nascido da vergonha e da travessura. Para ser totalmente honesta, é o único álbum dos seis primeiros que senti que não poderia melhorar ao regravá-lo. Nem a música, nem as fotos, nem os vídeos. Então, fui adiando. Vai chegar o momento (caso vocês ainda queiram) para as faixas inéditas daquele álbum saírem do baú. Já regravei completamente meu primeiro álbum, e realmente gosto de como ele soa agora. Esses dois álbuns ainda podem ter seus momentos para ressurgir, no tempo certo, se for algo que vocês gostariam. Mas, se acontecer, não será a partir de um lugar de tristeza ou saudade pelo que eu gostaria de ter feito. Será apenas uma celebração agora.

Fico extremamente animada com as conversas que essa saga reacendeu na minha indústria entre artistas e fãs. Toda vez que um novo artista me conta que negociou a posse de suas gravações originais por causa dessa luta, lembro o quanto tudo isso foi importante. Obrigada por se importarem com algo que antes era considerado técnico demais para discussão pública. Vocês nunca saberão o quanto significa para mim que vocês se importaram. Cada pedacinho disso importou — e nos trouxe até aqui.

Obrigada a vocês e à sua boa vontade, colaboração e incentivo.

As melhores coisas que já foram minhas… agora realmente são.

Eufórica e emocionada,

Taylor