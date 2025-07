Repórter da Band empurra jornalista da Record AO VIVO e gera revolta nos bastidores

O clima pesou real! E a Record não deixou barato: registrou um boletim de ocorrência, publicou nota de repúdio e prometeu medidas judiciais contra Lucas e até mesmo contra a Band.

“A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band […] O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, declarou a emissora de Edir Macedo em comunicado oficial.

Sentindo a pressão e tentando apagar o incêndio, Lucas Martins apareceu cabisbaixo no “Brasil Urgente” e, ao vivo, pediu desculpas públicas: “Na busca por espaço, cometi uma atitude inaceitável. […] Não há justificativas para isso. Queria pedir desculpas à Grace Abdou.”

A Band, por sua vez, correu pra se posicionar e soltar o textão: “A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres […]. Lucas Martins foi advertido, e a Band se coloca à disposição da jornalista e da Record com o desejo de que situações assim não se repitam.”

Mesmo com o pedido de desculpas, o estrago está feito. Internautas dividiram opiniões nas redes, com muitos exigindo que Lucas seja afastado imediatamente. E você? Já viu o vídeo desse barraco televisivo que está fazendo as redações ferverem?

Assista agora e tire suas próprias conclusões!