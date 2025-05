Renata Vasconcellos volta das férias antes da hora e é “barrada” na redação do JN

Gente, que cena maravilhosaa! A sempre elegante Renata Vasconcellos, ícone absoluto do Jornal Nacional, protagonizou um momento pra lá de inusitado ao voltar das férias antes da hora! Isso mesmo, Brasil! Aos 52 anos, ela apareceu plena e preparada na redação da TV Globo, prontíssima para reassumir o comando do principal telejornal do país, só que se enganou na data!

Quem colocou ordem na casa foi a amiga e colega de emissora, Ana Paula Araújo, de 53 anos, que está brilhando como substituta no “JN”. Sem perder a chance de fazer aquela zoeirinha gostosa, Ana Paula registrou o momento e soltou a pérola nas redes:

“Encontrinho com ela, que errou a data de volta das férias e apareceu na redação pronta pra trabalhar. Hoje ainda espero todo mundo no #JN! Amanhã sim tem a volta da querida Renata Vasconcellos. Quem nunca, né, gente? Kkkkk”

HAHAHA! Renata, sempre fina e espirituosa, não deixou barato e também compartilhou a cena com muito bom humor: “Encontros e desencontros deliciosos na redação! Amooooo”, escreveu, mostrando que, além de talento, ela também tem jogo de cintura e leveza!

Vale lembrar que, durante as férias de Renata, Ana Paula Araújo segurou as pontas no comando do Jornal Nacional, ao lado de William Bonner, como sempre impecável.

E fica a lição: até as maiores âncoras do país podem confundir a data de volta das férias! Quem nunca, né, mores?