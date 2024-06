Renascer: Durante crise de ciúmes,Sandra e João Pedro protagonizam  momento quente 

Em “Renascer, novela das 21h da TV Globo, Sandra e Pedro chegaram em um momento que aparece a vassoura-de-bruxa nos outros relacionamentos amorosos da trama. Durante uma conversa com seu marido, a moça irá pensar sobre o estado de sua mãe, Dona Patroa, que quer divórcio do marido e corre risco de se separar e ir embora de mãos abanando.

Diante da conversa, Eliana aparecerá como culpada na história, aliás, ela tem um caso com dois caras casados, Damião e Egídio. Mas Sandra alertará João Pedro dos perigos do julgamento.

“Só não aceito Eliana, tendo feito o que fez quando Venâncio traiu ela mais Buba, ter ido lá fazer Ritinha sofrer igual!”, comentará o dono de muitas terras.

“Olhe… eu não julgo Eliana, porque eu mesma não sei o que faria se fosse traída”, falará Sandra, sabendo que seu marido ainda ama Mariana.

“(Que) Conversa é essa agora, Sandra?”, rebaterá seu marido.

Mas João Pedro não se altera no momento e ajudará sua esposa com suas inseguranças; dirá a Sandra que ela não precisa se preocupar que ele a ama e não precisa se preocupar, afinal, ele está casado com ela.

“É porque sou homem que nunca na minha vida ia trair a mulher que tá mais eu!”, afirmou ele.

“Nem se você pudesse escolher qualquer mulher do mundo?”, perguntará ela.

“Ainda que eu pudesse escolher, Sandra, entre todas mulher desse mundo… eu ia escolher você!”, responderá João Pedro, enquanto os dois trocam carícias e acabam fazendo sexo.