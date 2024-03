Rei Charles III está orgulhoso por Kate Middleton de tido coragem de revelar sua doença

Depois que Kate Middleton anunciou que estava com câncer nesta sexta-feira (22), podemos ver as mais diversas reações á doença da Princesa de Gale desde a família real ao primeiro-ministro do Reino Unido à Casa Branca. Ela contou que está se submetendo a sessões de quimioterapia e não deu mais detalhes sobre a doença.

O Rei Charles III, que é sogro de Kate, revelou que está “orgulhoso da coragem” da princesa de Gales. Lembrando que o rei também enfrenta um câncer, que foi divulgado em fevereiro deste ano.

“Sua Majestade está muito orgulhoso de Catherine pela coragem que ela demonstrou ao falar como fez”, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham, acrescentando que Charles III tem estado “em contato com sua nora bem-amada ao longo destas últimas semanas”.

Apesar de ser brigado com seu irmão, o príncipe William e não ser tão próximo de Kate. O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle desejaram “saúde e cura” para Kate Middleton. Vale lembrar que Harry viajou ao Reino Unido quando seu pai, o Rei Charles III foi diagnosticado com câncer.

“Desejamos saúde e cura a Catherine e família, e esperamos que possam fazê-lo com privacidade e paz”, declarou em comunicado o casal, que vive nos Estados Unidos.