Recém-solteiro, Gordão da XJ aparece com ‘namorada reborn’

Gente, parece que essa moda dos “reborn” veio para ficar, né? Depois dos bebês e dos pets reborn, agora nós temos a namorada reborn. Sim,é isso aí que vocês acabaram de ler, meus amores.

Nesta última quarta-feira (11), o Gordão da XJ publicou uma foto com sua “namorada reborn” em suas redes sociais. Após terminar o namoro com a influenciadora Nicolle Caroline e em clima de dia dos namorados, o famoso está curando sua carência de um jeito bastante inusitado.

Na imagem, ele está abraçado a uma boneca com o nome da ex. Ele ainda usou como trilha sonora a música “Não tente me impedir”, do cantor Theuzinho.

“Nem que o mundo acabe eu vou partir. Pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real”, cantou uma parte da música, abraçado a boneca da Hello Kitty.

Nas últimas semanas, Gordão da XJ decidiu se pronunciar sobre o fim do relacionamento com Nicolle Caroline. Ele disse que, após 11 meses juntos, eles decidiram seguir rumos diferentes.

“Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro com a Nicole”, disse o rapaz, que perdeu 75 quilos durante o relacionamento.

“Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, eu voltei a ter vontade de viver, reencontrei alegria nos dias difíceis, me tornei uma pessoa melhor ao lado dela. Sou imensamente grato por isso”, completou ele.