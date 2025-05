Recém-chegada dos EUA, Bruna Biancardi aproveitou para comprar o enxoval de sua segunda filha; e quando será o nascimento da criança?

Gente, estou aqui em casa me arrumando para ir em uma baladinha lá em Ipanema com uns amigos, quando recebo uns prints da minha amiga do Cosme Velho sobre a Bruna Biancardi.

A influenciadora acabou de voltar de sua viagem aos Estados Unidos onde aproveitar para fazer algumas compras para o enxoval da sua filha, Mel em Orlando, nos Estados Unidos.

Ela aproveitou para visitar a famosa loja Macrobaby, onde estavaacompanhada por um segurança particular e pela irmã, Bianca Biancardi.

Para o enxoval de Mel, não faltaram itens que prometem trazer conforto e estilo para a pequena. Bruna lotou o carrinho com uma variedade de roupinhas delicadas, acessórios charmosos, produtos de higiene e banho. As marcas preferidas de Bruna foram as renomadas, Baby Jolie e Primo Passi.

Além de sua irmã, Bruna estava acompanhada de sua mãe, Telma Fonseca, da cunhada, Rafaella Santos, da filha Mavie e de amigas próximas.

O nascimento da segunda filha de Bruna Biancardi e Neymar está previsto para o mês de julho.