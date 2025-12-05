Rayane revela quem não merece vencer A Fazenda 17 e se surpreende com posição de Dudu Camargo

Irmãs, eu amo quando a live esquenta e a pessoa resolve falar tudo sem medo de ser julgada.

Rayane tava assim com Galisteu, uma sinceridade tão afiada que eu senti daqui. A gata não teve papas na língua e saiu distribuindo opinião como quem joga pétala de rosa no carnaval da Sapucaí!

Sobre a roça dessa semana, composta por Saory, Tamires e Luiz Mesquita, ela começou dizendo que queria ver a Saory fora, mas já mandou o balde de água fria nas próprias expectativas.

“Eu queria muito que saísse a Saory, mas eu acho que pelo jogo que eu to vendo, não vai ser ela. Acho que o Mesquitinha vai rodar, porque a Tamires ainda tem embate na casa”. Na noite de ontem (4), a gente viu que não teve briga capaz de segurar Tamires no reality e foi a gata quem se mandou.

Quando o assunto foi Carol Lekker, Rayane não resistiu e deu aquela risadinha. “A Carol tá tretando com todo mundo, eu saí né. Agora ela tem que arrumar treta”.

Rayane também confessou que aproveitou pra dar um pulinho em um show do amado Belo pra ‘matar a saudade’ (Foto/Reprodução: Record/Globo)

Quanto ao Dudu Camargo, Rayane ficou chocada igual ao resto do Brasil. “Só o Dudu ganhou 4x na história do programa. Nunca foi pra roça. Eu fico chocada. Eu acho que ele não sai, vai continuar voltando igual nas provas de fazendeiro. Volta sempre com o chapéu.”

Gostem ou não, o bofe tem agilidade de sobra quando o babado é escapar das roças.

Rayane ainda contou pra quem torce. “Eu torço muito pro Walério ganhar, mas pelo ponto de vista do público, acho que o Dudu vai levar essa”. A gata é esperta, sabe onde pisa e quem tá forte lá dentro!

Rayane foi eliminada em uma roça com Toninho Tornado e Luiz Otávio Mesquita. (Foto/Reprodução: Record)

Teve também aquele momento reflexão que todo eliminado tem. “Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha participação, diminuiria os palavrões. Eu falei muito palavrão”, e depois completou: “teve um momento em que eu me deixei abalar. Se eu tivesse tido mais garra, mudado o jogo, a estratégia, acho que eu ainda estaria ali.”

Agora vem o fecho da night, amigas. Rayane jogou a sentença final quando foi questionada por Galisteu.

“A Saory, Tamires e Carol com certeza não merecem ganhar”. E eu aqui pensando que ela saiu da Fazenda, mas a Fazenda não saiu dela, porque essa língua segue mais afiada que unha recém-feita.