Ratinho manda Lula parar de dar pitaco na guerra e cuidar dos problemas do Brasil

Gente, estou tomando o meu chazinho da tarde aqui no Forte de Copacabana e aproveitando essa vista maravilhosa, quando vejo o meu grupo de fofoqueiras enlouquecidas com um vídeo do Ratinho.

Acontece que o apresentador do SBT gravou um vídeo detonando o governo Lula por ficar dando pitaco no conflito do Oriente Médio, após os EUA destruírem as instalações nucleares do Irã na noite deste último sábado (21).

Para quem não sabe, o Presidente brasileira vem fazendo duras e sucessivas críticas a Israel e aos EUA por conta da guerra contra o Hamas, a qual se refere como genocídio.

No vídeo, Ratinho ordenou que Lula calesse a boca e que pare de se meter onde não foi chamado e ao invés disso, o político deveria se concentrar em resolver problemas do nosso país. “

“Cala a boca, não consegue nem acabar com guerra de traficantes aqui. O que vocês têm que estar se metendo lá? Que não tem nada a ver com vocês. Primeiro, cuidar dos nossos problemas.”

“Vocês são incompetentes para cuidar das nossas coisas e estão querendo cuidar das coisas dos outros? Ah, tenha paciência.”