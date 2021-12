Barroso solta a voz em palco na companhia de Diogo Nogueira e Heraldo Pereira

O ministro Luis Roberto Barroso cantou no palco de um casamento na companhia de Diogo Nogueira e Heraldo Pereira.

Você vira a cadeira do The Voice para ninguém mais, ninguém menos que o Ministro do TSE, Luis Roberto Barroso?

Festa de casamento é sempre um babado, não é mesmo? A galera se solta e a diversão rola solta. Desta vez o alvo de comentários é o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luis Roberto Barroso. Tá perdida(o)? Vem que te conto tudo!

Barrioso era só animação. Foto: Reprodução

Barroso em dueto com Heraldo. Foto: Reprodução.

Neste último final de semana rolou festa de casamento na cidade de Rio Claro – SP. Pelo naipe da atração, o sambista Diogo Nogueira, entende-se que a festa era para um grupo seleto, coisa chique mesmo, sabe como?

Quem esteve presente não só na pista de dança para os festejos, foi o Ministro Luis Roberto Barroso, mas o que chamou atenção da web, foi que ele cantou no palco da festa. Barroso soltou a voz ao cantar “Aquarela do Brasil”.

Soltando a voz com famosos! Foto: Revista Oeste.

Claro que o vazamento deste vídeo foi o “start” para chamar atenção de uma legião de internautas. Será que a felicidade do ministro incomodou? Ou será que ele não canta bem na visão dos usuários de internet?

Bom, e você viraria a cadeira do The Voice para Barroso? Lembrando que Ministro também tem direito a se divertir! Se fechem amores!