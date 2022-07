Ator pornô, conhecido como Randy, morre pedindo ajuda na internet

Jason Pacheco morreu aos 33 anos contou que seus rins estavam apresentando falhas e pedia dinheiro em uma vaquinha online

Meu Deus! Que horror! O muso da indústria pornográfica, Jason Pacheco, conhecido como Randy, faleceu com 33 anos, pedindo ajuda em um hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal ‘The Sun’ a causa da morte não foi revelada ainda, mas no post o ator pornô contou que estava enfrentando problemas nos rins.

“Olá, estou precisando de ajuda para quando me recuperar da minha lesão. Acordei mortalmente doente e finalmente fui ao hospital e minha função renal estava em 21% entre alguns outros problemas, mas os rins eram os mais graves”, contou Jason.

O ator ainda dizia que estava se sentindo melhor e que estava em recuperação, chegando a morar em uma casa com os cuidados necessários para sua melhora.

“Como estive fora por tanto tempo, tive alta. Agora, quando saio, não sei o que vou fazer ou para onde vou. Estou em recuperação desde 9 de novembro de 2021. A vida melhorou muito e estou muito feliz por ter chegado tão longe. Infelizmente, eu tenho esse contratempo com minha saúde”, disse.

Walden Woods, um dos diretores do ator, lamentou a morte de Jason e a perda de um amigo de quase 10 anos de amizade. Que tristeza!