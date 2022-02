O que o ranço de Jade Picon uniu, Maria e Arthur não separam!

Até ontem os dois eram inimigos mortais no jogo, mas agora a amizade e a paz reinaram entre eles

Até ontem os dois eram inimigos mortais no jogo, mas agora a amizade e a paz reinaram entre eles

Para quem viu na segunda-feira, (7), durante o ‘Jogo da Discórdia’, Maria quase derrubando Arthur Aguiar ao colocar plaquinha nele, nem acredita ao vê-los em plena harmonia agora.

A Maria está sendo bastante criticada pela maneira que colocou a placa na testa do Arthur, no jogo da discórdia. Os internautas estão dizendo que foi agressão e foram na última publicação do Boss pedir que ele averiguasse.



Vocês acham que foi agressão? #BBB22 pic.twitter.com/52sxRTrDVZ — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

Neste domingo, (13), enquanto Arthur Aguiar e Tiago Abravanel conversavam na área externa, Maria chegou e abraçou o brother e lhe fez carinho, após ver a chateação do ator ao ser indicado, pela segunda vez consecutiva, por Jade Picon ao paredão. Inclusive, ele disse que ela nem é sua opção de voto.

https://twitter.com/eumaria/status/1493086741544247296

Harmonia entre Arthur e Maria, quem diria hein?

Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão assim. O ranço (Jade) em comum unindo os dois, que loucura #BBB22 pic.twitter.com/qX0E3K4dB7 — Bruno Gamarra (@BrunoGamarra) February 14, 2022

E há vários dias, eles vêm se dando bem, conversando, almoçando juntos e até contando, rindo, do episódio da dinâmica para Larissa e Gustavo, enquanto ainda estavam na ‘Casa de Vidro’.

Maria e Arthur exalam a energia de pessoas q jogam, batem de frente, porém apesar de tudo não deixam de se gostar e entender q jogo é jogo e vida real é vida real… algo que falta nesse #BBB22 pic.twitter.com/cYuhdbWuHB CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 13, 2022

Inclusive, a dupla está sendo comparada ao casal Diego — interpretado pelo próprio ator — e Roberta — vivida por Lua Blanco, ex namorada do ator — da novela ‘Rebeldes’, no qual eles viviam as turras, mas se amavam. Algo me diz que essa comparação não será bem aceita por Maira Cardi…

maria e arthur tem essa energia pic.twitter.com/joaLsdqw1D — gui (@guimoraisfs) February 14, 2022

Mas uma coisa é certa: o que os une é o ranço por Jade Picon. Isso não tenho dúvidas! Já que Maria não confia na sister de jeito nenhum e desde o primeiro dia.