Raissa Souza fratura costelas para afinar cintura em até 12 cm!

Se tem alguém que não brinca quando o assunto é transformação, essa pessoa é Raissa Souza! A musa da Barroca Zona Sul, que já havia impressionado ao perder nada menos que 48 kg, decidiu ir ainda mais longe em busca da silhueta perfeita — e passou por um verdadeiro combo cirúrgico que inclui fratura de costelas para afinar a cintura em até 12 centímetros!

Sim, você leu certo: remodelamento costal. O procedimento, nada discreto, consiste na fratura parcial das três últimas costelas de cada lado para modelar a cintura e conquistar aquele “violão” que parece ter saído direto de uma passarela de escola de samba. “É para o osso se recuperar no lugar certinho. Vai reduzir até 10 a 12 centímetros”, contou Raissa, que agora encara 60 dias de corselet apertadíssimo para garantir o resultado dos sonhos.

Mas não parou por aí! A influenciadora também fez:

Mini abdômen com plicatura, para fechar a diástase causada pela gestação;

Lipo com Renuvion nos braços, barriga, costas e pernas;

E ainda troca de prótese de silicone com mastopexia: “Coloquei por baixo do músculo achando que não ia ceder… mas cedeu!”, revelou.

Com 1,70m de altura, Raissa já ostentava 70 kg, 12% de gordura corporal, 67 cm de cintura e 105 cm de quadril antes da nova cirurgia. E mesmo com esse corpão, ela explica que os procedimentos foram para alcançar detalhes que nem mesmo a academia conseguiu resolver: “Saíram 2 litros de gordura! Acredito que o que me incomodava vai ser resolvido agora.”

Ousada, vaidosa e sem medo de ousar no bisturi, Raissa mostra que sua busca pela perfeição não tem limites — e que, no mundo do glamour, cada centímetro conta!