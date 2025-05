Raissa Barbosa confirma fim de namoro e detona atitude do ex: “Comemorando em live!”

Eitaaaa! A musa e ex-Fazenda Raissa Barbosa, de 34 anos, confirmou nesta segunda-feira (19) o fim turbulento do seu relacionamento com o cantor Paulo Cästagnoli, de 35 anos. E a bomba? O término aconteceu por WhatsApp, enquanto ela está na reta final de uma gravidez!

“Eu e o Paulo terminamos fez exatamente uma semana no sábado. E no mesmo dia do término ele achou de bom tom anunciar numa live, gritando ‘tô solteiro’, como se estivesse comemorando.”, disparou Raissa em seu Instagram.

A influenciadora revelou que preferiu o silêncio por respeito, mas não aguentou mais e soltou o verbo. Segundo ela, o modo como o ex lidou com o término foi de uma falta de consideração gritante.

“O término foi por WhatsApp, o que também não achei legal, mas foi o que teve”, contou, em tom de desabafo, reforçando que só decidiu falar para ser justa com seus seguidores.

E não para por aí! Raissa ainda pediu encarecidamente que parem de mandar atualizações da vida do ex, porque não quer saber nem do signo dele, quanto mais dos passos!

“Não me mandem nada dele, não quero saber da vida dele.”, implorou a influenciadora.

Vale lembrar que a influenciadora, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, está à espera de seu segundo filho, fruto de uma relação anterior — cujo genitor, segundo ela, simplesmente fugiu da responsabilidade. Um combo de decepções!

Raissa e Paulo estavam juntos há cerca de quatro meses e assumiram publicamente o romance em fevereiro. Agora, ela segue firme, cercada pelo carinho dos fãs e pronta para enfrentar essa nova fase com força e dignidade.