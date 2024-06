Rafinha Bastos responde Ed Motta após crítica: “Não me surpreende”

Rafinha Bastos usou suas redes sociais para dar uma resposta afiada a Ed Motta após ser colocado na polêmica em que o cantor critica quem ouve hip hop. O humorista disse que não se surpreende com a crítica e ainda alfineta a música ‘Manuel’ de Ed.

“Porra Tim Maiazinho! Ed Motta chamando os outros de burro e perdendo tempo com entrevista de Rafinha Bastos (risos). Não me surpreende em nada achar que é burro quem ouve hip hop quem rima Manuel com foi para o céu, puta rima!”, disse.

Em live no Instagram, Ed Motta criticou quem ouve o ritmo e chamou de burro quem ouve hip hop.