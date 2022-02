Rafael Portugal faz poesia meiga (ironia) para Mara Maravilha a favor de Xuxa

O humorista fez um comentário hilário em post sobre a apresentadora

Mara Maravilha não esquece Xuxa, definitivamente. Ao participar do Morning Show, na última quarta-feira, (9), ela voltou a alfinetar a Rainha dos Baixinhos — e ela é rainha do quê mesmo? E na postagem do vídeo da Rainha Matos, no Instagram (@Rainha Matos), o humorista Rafael Portugal devolveu na mesma moeda.

“Eu queria ser a Xuxa, ser sucesso na TV, mas sou baixinha e morena. Eu chegava de trenzinho e a Xuxa de nave espacial. Virei Mara Maravilha, sou um sucesso nacional. Fui na Hebe e sou viral ô ô ô. Bombei na web e a Xuxa deixou de ser global”, disse a apresentadora em ritmo da música “Ilariê”, sucesso de Xuxa, no post. Ai que preguiça…

E Rafael Portugal comentou: “Ô dona Mara Mara vilha. Deixa eu contar pra você que eu respeito a tua história, mas Xuxa tu nunca vai ser. ILARIO ILARIO ILARIO É vê Ô ô ô ILARIO ILARIO ILARIO É Vê o o o ILARIO ILARIO ILARIO é vê O ô ô. Que a Xuxa um dia virou RAINHA e você o que virou?”. Arrancando gargalhadas dos internautas e mais de treze mil curtidas no comentário.

O poema do Rafael teve graça, mas da Mara… Ai supera fia!