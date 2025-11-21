Rafa Uccman sobre Ariana Grande: “Não acredito que a mulher que cantava God is a Woman virou uma tonha”

Socorroooooo! Amigas, vocês não têm noção do berro que eu acabei de dar ao ver o vídeo da Rafa Uccman que viralizou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (21). Certeza que o síndico do prédio vai bater aqui na minha porta até o final de dia com uma multa na mão, lá se vai a caixinha de Natal dos meus funcionários. To brincandoooo, gente, jamais deixariam eles sem o bônus de final de ano; não estou maluca (ainda!)

Acontece que Uccman compartilhou um vídeo refletindo, com bom humor e um toque de indignação, sobre a fase atual da cantora e atriz Ariana Grande. Em seu desabafo, ele questiona a mudança de postura da cantora, segundo o seu ponto de vista, a artista teria abandonado a imagem “poderosa e icônica” que marcou sua trajetória.

“Eu me recuso a acreditar que a mulher que cantava God is a Woman, que andava de salto agulha pra cima e pra baixo, virou uma tonha”, brincou. Rafa confessou que continua assistindo aos vídeos recentes da artista “só para passar raiva” e para tentar entender o que transformou Ariana em alguém bem diferente da persona performática que o público estava acostumado a ver.