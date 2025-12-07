Quitéria Chagas faz o Império Serrano ferver no esquenta e entrega reinado em prata pura

Preparem os corações, as plumas e os sprays de brilho, porque a Cidade do Samba sentiu o impacto de uma mulher que não desfila: ela inaugura eras. Quitéria Chagas, rainha de bateria que pisa como quem anuncia decreto imperial, representou o Império Serrano no mini esquenta rumo ao Carnaval 2026 e fez parecer que o ano já começou ali, amor. Que apresentação, que entrada, que presença. A Kátia Flávia quase deixou o leque cair.

Quitéria Chagas representou o Império Serrano no mini desfile da Cidade do Samba, que aconteceu neste sábado (6). Crédito: Roberto Filho / Brazil News

Quitéria surgiu reluzente na fantasia Prata da Escrevivência, uma criação sofisticadíssima de Belinha Delfim. A peça é uma homenagem afiada, elegante e simbólica às mulheres negras que escrevem história com o próprio corpo, ritmo e resistência. E Quitéria, meu bem, não veste roupa ela incorpora discurso. Cada pena, cada brilho, cada detalhe reciclado era uma narrativa de potência, ancestralidade e território.

Para Quitéria, o mini desfile reforça a conexão com a bateria. Crédito: Roberto Filho / Brazil News

No palco improvisado da Cidade do Samba, ela fez o que só grandes rainhas fazem: conectou a bateria à própria alma. “Estar com o Império em cada etapa do Carnaval é sempre especial”, disse, enquanto a percussão vibrava no ar como se respondesse a cada movimento dela. E é claro que a Kátia Flávia, venenosa, porém justa, afirma sem pestanejar: não é apresentação, é ritual.

Quitéria transformou o esquenta em manifesto. Em vez de dourado, prata. Em vez de exuberância óbvia, exuberância intelectual. E isso, minhas joias, diz muito. É estética com propósito. É samba com tese. É luxo com militância. É Carnaval com consciência.

Quitéria Chagas e seu namorado Sérgio Pitta. Crédito: Roberto Filho / Brazil News

E teve mais. Na véspera, ela brilhou no Portela Convida, dividindo a noite com outras majestades do samba Império, Portela e Beija-Flor juntas, como se Zeus tivesse agendado o encontro. Quitéria, emocionada, porém imponente, resumiu o momento: “É um encontro único.”