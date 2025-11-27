Quem são as mulheres que Maria Gadú já namorou? De Deborah Secco a Lua Leça: a verdadeira lista de romances da cantora

Estou aqui em Viena e o assunto nos grupos de WhatsApp é a já lendária Maria Gadu, Meu amor, eu que nem estava esperando por isso, do nada me vejo obrigada a organizar o dossiê afetivo completo de Maria Gadú porque o Brasil, SIM, o Brasil está sedento por detalhes, contexto, nomes, datas, legendas e, se vacilar, até playlist.

E como Maria Gadú resolveu abrir uma pontinha do passado comentando no post de Luiza Possi, eu, entrei em modo investigação.

E o que encontrei?

Uma linha do tempo afetiva que vai de casamento sólido a romance secreto com Deborah Secco.

Um verdadeiro patrimônio histórico do Sapatoverso brasileiro.

Vamos aos fatos , mas com estilo, porque eu não sou obrigada.

Lua Leça ,o casamento que até hoje tem fã-clube ativo

Foto: Reprodução/ Maria Gadú e Lua Leça

O relacionamento de Maria Gadú com a produtora Lua Leça foi o mais estruturado, o mais estável e, sinceramente, o mais “casal Tumblr” que esse país já viu.

Foram cerca de oito anos juntas, direito a , união oficializada, entrevistas conjuntas,eventos de mãos dadas, fotos com filtro sépia,

e carisma suficiente para lotar duas temporadas de série.

Quando acabou, acabou no maior estilo “adultas, civilizadas, conscientes” o que, pra mim,, já é um feito digno de prêmio.

Ana Paula Popi, o amor atual e a fase mãe

Foto: Reprodução/ Maria Gadú e Ana Paula Popi

Depois de Lua, chegou Ana Paula Popi, artista plástica, fotógrafa e dona da aura calma que toda cantora intensa sonha em ter por perto.

As duas construíram uma família, têm uma filha juntas, e vivem um relacionamento discreto, bonito e completamente fora do radar do caos público.

Não tem briga, não tem alarde, não tem barraco ou seja: não tem graça pra fofoca.

Mas tem importância na vida da Gadú, então a gente respeita.

Luiza Possi, o namoro que explodiu a internet em 2025

Foto: Reprodução/ Maria Gadú e Luiza Possi

Aqui, amor… aqui o bagulho pegou fogo.

Do nada, do NADA, Maria Gadú aparece no Instagram da Luiza Possi e comenta:

“Lembrei do nosso namoro…”

Pronto.

Era terça-feira e virou carnaval fora de época. Lembrando que em 2010, as duas viviam juntas para cima e para baixo pelas ruas do Leblon quando surgiram os primeiros rumores de relacionamento entre elas.

Pouco tempo depois, a equipe da Possi foi chamada para comentar e respondeu:

“Luiza não fará nenhum comentário.”

Foi trending topic, foi corte de podcast, foi grupo de WhatsApp.

Um caos organizado exatamente como eu gosto.

Deborah Secco, o romance secreto que ressurgiu igual Fênix

Foto: Reprodução/Deborah Secco e Maria Gadú

Agora chegamos no capítulo puro veneno elegante.Em entrevista, Deborah Secco contou que já viveu um namoro com uma mulher famosa e descreveu:

“Já me apaixonei por ela. Para mim, foi namoro.”

E quem era ela?

Segundo reportagens do Extra, Terra e IstoÉ, o nome em questão era segura, Maria Gadú.

Nunca assumido publicamente pelas duas.

Nunca posado em tapete vermelho.

Zero selfies.

Mas confirmado pela própria Deborah, ainda que de modo indireto.

É o famoso romance secreto que só era secreto até alguém abrir a boca.

E voltou agora para o centro das discussões, graças ao revival gerado pela revelação do caso com Luiza Possi.

Maria Gadú pode até tentar ser discreta, mas a vida amorosa dela é patrimônio cultural brasileiro.

E sempre que um capítulo ressurge, a internet entra em combustão espontânea.

E quem ganha?

Nós.

Eu, você, e todo mundo que vive da arte sagrada da fofoca bem feita.