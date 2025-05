Quem é Giselle Prattes, ex-semi-paquita da Xuxa e atual sogra de Sabrina Sato?

Genteee, segura esse bapho! Quem vê a mãe do galã Nicolas Prattes, Giselle Prattes, toda linda, plena e maravilhosa, até pensa que ela começou a carreira agora. Mas mal sabem que essa musa já brilhou — e muito! — nos palcos da televisão brasileira!

Acreditem, a gata, que estará hoje à noite (sábado, 10) no programa Altas Horas, já foi nada mais, nada menos que Garota do Zodíaco no icônico Planeta Xuxa, aquele programa que parava os domingos nos anos 90! Uma espécie de semi-Paquita, sim!

Mas afinal… quem é essa deusa mística que tá bombando de novo?

Giselle começou nas artes cênicas bem novinha, com apenas 7 aninhos! Uma fofa! Mas a vida deu um plot twist digno de novela: aos 17, engravidou de Nicolas e deu uma pausa básica na carreira. Detalhe: ela já era mãe quando brilhou no palco da Xuxa!

“A Xuxa era a referência da época. Toda menina da nossa geração sonhava em ser Paquita. Eu vi num recorte de jornal ‘Xuxa Produções recruta’ e fui. Fiz testes por dois meses e passei. Foi maravilhoso, a realização de um sonho. Eu já era mãe, já tinha o Nicolas. Eu fui a única menina que trabalhou com ela já sendo mãe. A Xuxa é incrível”, disse ela ao jornal O Globo.

Ícone, né? Mas a saga dessa mulher não para por aí!

Aos 43 anos, Giselle ressurgiu das cinzas mais poderosa do que nunca! Estreou na Record como Basemate, filha do Rei Salomão, na 11ª temporada da superprodução Reis. Sim, minha gente: filha de rei! E ela reinou mesmo nas telinhas!

E segura essa sequência de talentos: Giselle também já foi backing vocal e cantou com ninguém menos que Tim Maia (com a banda Vitória Régia), além de Araketu, Reginaldo Rossi e Jorge Vercillo! Sim, ela era do som também! Multi-talentosa é pouco!

Acha que acabou? Que nada! A gata se formou em psicologia e ainda atua como psicanalista.

E na vida pessoal? Um amor de pessoa! Além de Nicolas, Giselle também é mãe da Maria Fernanda, de 15 anos, e garante que nunca foi uma mãe ciumenta. “Eu só tive ciúme do Nicolas no primeiro beijo. Foi um choque. Depois, quando eu vi Nicolas namorando pela primeira vez, achei muito fofo”, contou ao O Globo.

Para finalizar, a cereja do bolo: Giselle é super fã da nora Sabrina Sato, com quem já tem até papos paralelos no WhatsApp!

“Sou completamente apaixonada pela Sabrina. Como não? Já viajamos juntas, ela já veio aqui em casa, já fui lá. Estamos todos juntos e misturados. Eu e ela já temos nossos papos paralelos no WhatsApp. A Sabrina tem um brilho, um carisma, uma generosidade, uma leveza. É muito impressionante”, revelou.

É, minha gente… essa mulher é puro brilho, história e carisma! Fica de olho porque Giselle Prattes tá mais em alta do que nunca!