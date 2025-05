Quem é a protagonista de Malhação da Globo que virou faxineira ?

Se você foi adolescente nos anos 2010, com certeza se emocionou com o amor entre Pedro e Catarina em Malhação. Mas o que pouca gente sabe é que a vida de Daniela Carvalho, que viveu a mocinha da temporada de 2010 a 2011, deu uma virada tão drástica que faria qualquer autor de novela dizer: “exagerei demais!”

Longe das telinhas da Globo há anos, Daniela resolveu largar tudo e embarcar no sonho de estudar fora. O destino? Irlanda, terra da cerveja e dos empregos alternativos. Por lá, a ex-protagonista trocou o figurino da teledramaturgia por luvas de limpeza, e trabalhou como faxineira para pagar o intercâmbio e seguir estudando.

“Quando a gente não tem medo de trabalho, vai seguindo e se resolvendo”, contou ela, sem vergonha de sua jornada, em entrevista ao O Globo.

E claro, como tudo que foge do script ‘glamour global’, choveu julgamento nas redes sociais. Teve gente perguntando se ela estava passando fome (!), mas a atriz deu a real: “É um trabalho honrado e difícil. Não é demérito nenhum. Muita gente tem preconceito, mas eu nunca deixei de correr atrás dos meus sonhos.”

E os capítulos dessa história continuam! Após passar pela Irlanda e pela Colômbia, Daniela desembarcou nos EUA, onde trabalhou como bartender para bancar um curso de cinema. Mas, surpresa! Logo descobriu que estava grávida da pequena Serena.

Com sete meses de gestação e as fronteiras fechando por causa da pandemia, ela voltou ao Brasil ao lado do namorado colombiano, Juan Diaz, para ter a filha com o apoio da mãe no interior de SP.

Hoje, aos 38 anos, Daniela mora no Canadá com Juan e Serena, vive longe dos holofotes e compartilha sua rotina nas redes, onde inspira com uma história de coragem, reinvenção e amor.

E aí, você também achava que a Catarina tinha simplesmente desaparecido? Pois ela só mudou de cena — e que mudança!