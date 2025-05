Quem é a freira e o padre que fizeram beatbox e cantaram rap na TV Pai Eterno e viralizou para todo o Brasil?

Gente, estou aqui comendo uma pizza de calabresa maravilhosa aqui em Ipanema, quando vejo que uma das fofoqueiras acaba de mandar um vídeo para o nosso grupo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Nesse vídeo viral, um momento bastante inusitado tomou conta do programa Família de Amor, da TV Pai Eterno. Acontece que duas freiras chamadas Marizele e Marisa foram convidadas para falar sobre sua vocação religiosa e em seguida, uma delas começou a dançar passos de hip-hop,enquanto a outra cantava e fazia beatbox.

Então, a freira Marizele soltou a voz na música própria “Vocação de Amar e Servir”, e Marisa mostrou toda a sua desenvoltura na dança. Nem mesmo o diácono Giovane Bastos, que apresenta o programa, resistiu ao ritmo contagiante e arriscou alguns passos ao lado das missionárias.

Até o momento, o vídeo já conta com mais de 6.9 milhões de visualizações e milhares de compartilhamentos. A própria irmã Marizele tem divulgado os trechos do vídeo em suas redes sociais, onde já conquistou 100 mil seguidores.

A Copiosa Redenção, local onde as freiras atuam como promotoras vocacionais, festejaram com o sucesso das irmãs. “A mensagem ficou clara: a vida consagrada é alegre, viva e profundamente humana. Duas missionárias que testemunham uma fé que canta, dança e evangeliza com o coração”, escreveu o perfil nas redes.

Marizele tem 44 anos e 17 deles foram dedicados à vida religiosa. Desde criança, queria ser veterinária e, em 2001, concluiu o curso. Mas, após sua mãe ficar doente, ela fez uma promessa a Deus de que se ele a curasse, ela entraria para o convento. Sua mãe ficou curada e assim, Marileze iniciou sua conversão.

Ela descobriu sua vocação para a música após participar do programa Vozes, da TV Evangelizar em 2023. Desde então, ela se divide entre o chamado de freira e a carreira na música. e chegou a gravar um álbum com músicas autorais inspiradas na oração.

Marisa tem 41 anos, está há 14 anos na vida religiosa. A dançarina, apesar de não ser algo profissional, sempre fez parte de sua missão de pregar o Evangelho, especialmente com crianças e jovens.