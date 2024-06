Quem é a dupla sertaneja que viralizou na web ao se apresentar para plateia vazia?

Aii, gente! Que situação triste que a dupla sertaneja Felipe e Matheus enfrentou nesta última semana em um evento no Tocantins. Os cantores foram se apresentar no Expoara 2024 nesta quinta-feira (30) em Araguaína, Tocantins. Apesar de terem sido anunciados na programação do dia, eles acabaram se apresentando para uma plateia completamente vazia.

Num desabafo que a dupla sertaneja publicou em suas redes sociais, eles mostraram o quão decepcionados ficaram com essa situação. Mesmo assim, a dupla seguiu com o show demonstrando comprometimento e profissionalismo.

O show estava marcado para começar às 17h30, porém ainda não havia público. A dupla aguardou e o público não compareceu e subiram ao palco, mesmo sem plateia, às 21h40, com a esperança de que a música atraísse o público. Os familiares e a equipe dos sertanejos prestigiaram a apresentação da dupla.

No Instagram, eles compartilharam um vídeo do momento da apresentação e lamentaram a falta de público.

“Desde quando a gente se organizou para fazer a data, a gente criou uma expectativa muito grande porque a exposição agropecuária de Araguaína é gigante, uma das maiores do estado. Seria a primeira vez que seríamos a atração principal da noite. Então a gente preparou muito o show no decorrer desses dias”, lamentou Matheus.

Na manhã deste domingo (2), o vídeo dos cantores contando como se sentiram com o que essa situação inusitada já alcançou mais de 920 mil visualizações e mais de 39 mil curtidas, além dos milhares de comentários de apoio ao trabalho da dupla.

“Infelizmente, nem todos os dias são como pensamos, mas a grande chave para tudo isso é a persistência, o trabalho duro. A vida vai te dar pancadas, mas depende de você! Vai aguentar ou vai desistir?”, escreveram Felipe e Matheus em sua postagem.

A dupla é formada pelo portuense Felipe Santos Botelho, de 31 anos e Francisco Matheus Franceschin de Sousa, de 28 anos, natural de Araguaína. Os dois tiveram contato com a música desde cedo, entre os 9 e 15 anos de idade. Antes de formarem a dupla, eles chegaram a participar de uma banda chamada Elite Sertaneja.