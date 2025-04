Que vergonha Jojo! Cezar Black defende o SUS: “É impossível suprir tamanha demanda de forma perfeita e imediata”

Amores, as trocas de farpas em defesa do SUS ganhou mais um integrante: o ex-participante de realities, Cezar Black. Educadíssimo e cirúrgico, Cezar rebateu os argumentos errôneos de Todynho com dados e exemplos certeiros. Gente, ele arrasou com ela. Mas será que o recado chegou ao destinatário?

Acontece que o enfermeiro, ex-BBB e ex-Fazenda, Cezar Black, usou as redes sociais para contestar as afirmações infundadas da ex-funkeira Jojo Todynho em relação ao funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O cuidador compartilhou um vídeo de cinco minutos desmistificando alguns fatos sobre o programa de saúde do governo. E para comprovar a eficácia do SUS, Cezar começou o vídeo falando sobre seus três princípios básicos do sistema: a universalidade, a integralidade e a equidade.

“A universalidade que garante acesso a toda a população, ao serviço de saúde, a integralidade que garante você acesso integral a serviços médicos e atendimentos, procedimentos, tudo de forma gratuita, e a equidade que visa diminuir desigualdades”, iniciou o ex-brother.

Sobre a espera prolongada para conseguir atendimentos e medicamentos, o ex-peão ressaltou aos internautas que o Brasil possui dimensões continentais, o que torna inviável atender a toda a população de forma imediata.

O ex-brothe compartilhou um vídeo sobre o funcionamento eficaz do SUS (Reprodução)

“São mais de 211 milhões de habitantes no Brasil, é impossível um serviço de saúde conseguir suprir toda essa demanda de maneira perfeita e imediata, mas isso não quer dizer que o SUS não funcione”, destacou.

Trazendo dados recortados do Ministério da Saúde, Cezar exemplificou a situação com a alta demanda do sistema governamental de saúde.

“Só no ano passado, foram mais de 13 milhões de cirurgias eletivas. […] Sim, pode demorar, mas pode ser de imediato, depende muito da unidade, da demanda da região que o SUS atende ali.”

E continuou: “Gente, volto a dizer que é impossível ter uma cobertura 100% perfeita no sistema de saúde universal, mas isso não quer dizer que o SUS não funcione.”

Cezar também comentou que trabalha no SUS há 11 anos e que vivencia o sistema na prática.

De acordo com o ex-peão, o SUS auxiliou mais de 13 milhões de brasileiros em 2024 (Divulgação)

“Você imagina como seria o nosso país se não tivéssemos o SUS para fazer a regulação de leitos de transplante, de pacientes, de órgãos transplantados? […] Você já imaginou qual seria o valor para você realizar uma cirurgia cardíaca de maneira particular?”, questionou.

E seguiu alfinetando os comentários de Jojo Todynho sobre o funcionamento do programa.

“É muito fácil a gente criticar uma farmácia de distribuição de medicamentos de alta complexidade, sendo que a gente está aqui numa zona confortável, ganhando bem e que não precisa de acesso àquele tipo de serviço. Mas a nossa população, em sua grande maioria necessita do acesso a serviços de saúde, serviço esse do SUS de extrema qualidade”, frisou.

Apesar dos exemplos citados, o ex-brother admitiu que o sistema não é perfeito, mas ressaltou que, mesmo com as adversidades, o SUS mostra resultados no dia a dia de milhares de pacientes.

“Ele funciona com devidas correções, devidos problemas, principalmente nas unidades de pronto atendimento, que são lotadas devido a uma alta demanda. Os hospitais sofrem com falta de profissional, sofrem com falta de materiais, sim, mas vocês já imaginaram a demanda de cidades, de estados menores?”, salientou.

E completou: “Gente, é muito fácil criticar sem conhecer na prática como ele funciona. O SUS pode não ser excelente e maravilhoso, mas é lindo e ele ajuda pessoas, milhões de pessoas todos os anos.”