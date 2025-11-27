Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Que susto! Márcio Victor, do Psirico, recebe alta após cateterismo cardíaco e passa bem, dizem médicos

Márcio Victor sai do hospital depois de um susto daqueles e deixa os fãs aliviados

Kátia Flávia

27/11/2025 16h35



Ufa! Márcio Victor recebe alta após cateterismo cardíaco. (Foto/Reprodução: Internet)

Irmãs, hoje o meu coraçãozinho tá batendo no ritmo do Psirico. Meu amado Márcio Victor, esse homem que eu adoro, acordou a quinta-feira dando orgulho. Ele recebeu alta depois de passar por um cateterismo cardíaco em Salvador. O babado foi rápido, mas que susto ele deu na gente!

Ele tinha dado entrada na terça à noite depois de passar mal, aí hoje cedo ele já apareceu todo fofo nas redes, gravando vídeo com o médico e agradecendo a competência do profissional. Amores, eu fiquei tão emocionada! Disse que o doutor Diogo descobriu tudo no início e que salvou a situação. Meu amor, isso sim é música pros nossos ouvidos.


Cantor do Psirico fala sobre susto e agradece médico. (Foto/Reprodução: Internet)

Mas o médico explicou que o susto foi sério. Foram aqueles sintomas que matam a gente de medo: dor no peito, nas costas, tudo com aquela cara de coisa preocupante.

Mas olha a glória: saiu tudo bem, nada de sequela. O coração do Márcio tá ótimo, funcionando direitinho, pronto pra tocar pra gente. E quem conhece o Psirico sabe que se tem uma coisa que aquele homem faz bem, é botar o Brasil pra dançar!

