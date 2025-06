Que azar! Zé Felipe teve a mala cheia de presentes para seus filhos extraviada

Gente, estou aqui me arrumando para ir em uma festa junina lá na Feira de São Cristóvão com uns amigos, afinal estamos na melhor época do ano, meus amores. Enquanto me imaginava comendo um belo pratinho de canjica, me deparo com uma mensagem no meu grupo de fofoqueiras sobre o Zé Felipe.

Acontece que o filho do cantor Leonardo tem estado em uma verdadeira onda de azar, pois, assim que chegou o Brasil na manhã deste domingo (1º), ele descobriu que uma de suas malas foi extraviada. E pior de tudo: essa bagagem estava cheia de presentes para os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e até o momento, a companhia aérea não localizou os pertences dele.

Nos Stories do Instagram, Zé Felipe desabafou sobre a frustração que sentiu com toda essa situação e ainda comentou que sua filha mais velha, que fez aniversário no último dia 30, perguntou sobre os presentes quando o encontrou, e ficou bastante chateada ao saber que o pai não conseguiu trazê-los.

Essa foi a primeira vez que Zé Felipe reencontrou os filhos após o anúncio de separação de Virginia Fonseca. “E eu, que arrumei uma mala de presente para a Maria Alice, para a Flor e para o Zé… A mala foi extraviada”, desabafou ele, chateado com o ocorrido.

“Cheguei lá no aeroporto e a primeira coisa que a Mariazinha pergunta: ‘cadê os presentes?’ Tem base, mano? Agora tenho que ir atrás dessa mala, correria…”, lamentou.

Ele explicou que quem estava levando a bagagem era a sua assessora, Maressa Lopes, que saiu de Portugal num vôo diferente do dele. “Agora é esperar, né? E ir enrolando… Falando com ela aqui, mas toda hora é: ‘papai, uma coisa, papai, cadê os presentes?’. F*da, viu?”, finalizou.

