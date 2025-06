“Quase que eu não venho”, disse Elba Ramalho sobre ter sido contratada de última hora para o São João de Caruaru

Gente, estou aqui de malas prontas a caminho do aeroporto para aproveitar as festividades de São João lá no Nordeste, quando recebo um vídeo de uma amiga minha lá de Pernambucano sobre a Elba Ramalho.

Todos sabemos que no São João de Caruaru, tem que ter o show da Elba Ramalho. Afinal, essa já é uma tradição da festividade. Só que, por pouco, a cantora paraibana não compareceu ao evento neste ano.Graças a Deus, a ausência dela foi evitada de última hora, mas, obviamente ela não deixou o episódio passar em branco.

Antes de começar seu show na sexta-feira (6), ela já mandou aquela alfinetada para os políticos locais.

“Valeu, galera. Um recado ligeiro para os desmemoriados políticos desse país, aqueles que atravancam o meu caminho, esses passarão. Eu passarinho”, declarou diante do público.

Com sua voz inconfundível e energia de sempre, a paraibana encantou mais uma vez o público de Caruaru, reafirmando o porquê ela é um dos nomes mais aguardados da programação junina da cidade.

Durante uma entrevista após a apresentação, Elba comentou o impasse sobre sua participação no evento. “Quase não venho, quero dizer de passagem, mas de última hora resolveram me contratar e eu estou muito honrada”, revelou, referindo-se à contratação feita pela prefeitura da cidade.

Mesmo com essa tensão nos bastidores, a cantora mostrou mais uma vez porque é considerada uma das grandes referências da cultura nordestina – e uma figura indispensável no maior São João do mundo.