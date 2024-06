Quadro de maior sucesso do programa da Virgínia no SBT foi ideia da Anitta

Amores, durante uma entrevista ao programa The Date News, a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca revelou que um dos quadros mais polêmicos do seu programa, o “Sabadou com Virginia”, foi uma sugestão de ninguém menos que da cantora Anitta.

No quadro em questão, que é denominado “Se Beber, Não Fale”, a apresentadora coloca seu convidado da semana para participar, onde ele têm que escolher se desejam ou não responder uma pergunta embaraçosa.

“Aquele é o quadro mais polêmico da televisão. Foi a Anitta quem deu a ideia. Ela falou: ‘Você tem que fazer um quadro desse, faz no YouTube’. Eu ainda nem tinha ideia de apresentar o programa, mas falei que ia fazer”, iniciou Virginia, que continuou: “Com a ideia do programa veio a oportunidade e eu comentei com eles [produção] que queria muito fazer esse quadro. Foi uma ideia da Anitta e está dando super certo”.