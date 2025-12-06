Protagonista de ‘Êta Mundo Melhor!’, Jennifer Nascimento estará em próxima novela das 9

Menu
Kátia Flávia

06/12/2025 11h00

Jeniffer Nascimento segue em plena ascensão na Globo. Ainda brilhando como Dita, protagonista de Êta Mundo Melhor!, a atriz já tem destino certo após o fim da novela: ela está cotada para integrar o elenco de Quem Ama Cuida, próxima trama das nove. Segundo informações de bastidores, Jeniffer deve interpretar a melhor amiga de Adriana, vivida por Leticia Colin.

As duas se aproximam em um momento decisivo da história, quando a mocinha é presa injustamente após ser acusada de homicídio. É na cadeia que nasce a parceria intensa entre as personagens, marcada por apoio emocional, cumplicidade e sobrevivência.

A personagem de Jennifer Nascimento será melhor amiga de Adriana, protagonista da trama vivida por Letícia Colin.

Enquanto a escalação segue avançando, os preparativos de produção também estão acelerados. Uma equipe da novela esteve esta semana em São Paulo em busca de locações que transmitam o realismo da trama. Amora Mautner, responsável pela direção artística, já se voltou completamente ao novo projeto e quase encerrou sua participação em Êta Mundo Melhor! para mergulhar de vez na próxima obra.

Atualmente Jennifer vive Dita, protagonista de ‘Êta Mundo Melhor’.

Quem Ama Cuida é escrita por Walcyr Carrasco, com colaboração de Claudia Souto e Wendell Bendelack, e tem previsão de estreia para maio de 2026. O elenco da produção já reúne grandes nomes confirmados, como Chay Suede, Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Agatha Moreira, Mariana Ximenes e Tony Ramos, reforçando o peso da aposta da emissora no folhetim.

