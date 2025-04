Processado por danos morais, jogador Dudu diz que “VTNC” significa “Vim Trabalhar No Cruzeiro” e vira piada na web

Amores, estava tomando meu solzinho da manhã no Leblon, quando recebi uma informação mega inusitada: um xingamento que, segundo os representantes de um jogador cruzeirense, pode significar várias coisas. Com a criatividade em dia, os advogados ressignificaram “VTNC”, sigla originalmente usada para xingamentos e viraram meme na web.

Acontece que, o jogador do Cruzeiro, Dudu, enfrenta um processo movido por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que alega ter sido vítima de danos morais através de um story publicado pelo atleta em janeiro deste ano.

Na ocasião, o atleta havia deixado o time paulista de forma conturbada e usou as redes sociais para detonar Leila, usando a sigla “VTNC”, xingamento brasileiro conhecido por significar “vá tomar no c*”.

Porém, nesta semana, a defesa do cruzeirense afirmou à Justiça que o jogador usou o termo para dizer “Vim Trabalhar No Cruzeiro”, e não para xingá-la.

“Ele não xingou a Autora, limitando-se a fazer alusão às letras VTNC – o que pressupõe no contexto dos fatos envolvendo os demandantes que podem ter diversas interpretações – inclusive “Vim Trabalhar No Cruzeiro”. Além disso, apenas pediu para que a Requerente o esquecesse, deixasse em paz”, afirmou.

O processo movido por Leila acontece na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. A mandatária do alviverde paulista pede R$500 mil em indenização por danos morais.

Dudu ressignifica sigla de xingamento (Reprodução)

De acordo com os advogados de Dudu, a ação deve ser julgada como improcedente, ou seja, não há motivo legal para atender ao pedido, visto que o jogador não proferiu xingamento à Leila Pereira.

Sobre o assunto, os internautas ficaram divididos, comentando sobre a criatividade e a falta de noção dos representantes do jogador.

“O sujeito manda a presidente do clube para aquele lugar com todas as letras, e com a maior desfaçatez solta uma dessa. É preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso”, escreveu um usuário do X.

“Nem ferrando que meteram essa”, comentou um seguidor.

“Além do deboche, ele também tá agindo de má-fé. Dá pra enquadrar ele no artigo da vacilação”, disse outro.

“Esse advogado é um gênio”, destacou outro internauta.