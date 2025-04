Príncipe Harry afirma que a redução de sua proteção pessoal foi planejada pela Familia Real

Gente, estou aqui tomando um cafezinho daqueles para começar o meu sábado daquele jeito e me livrar dessa ressaca horrorosa, quando recebo uma mensagem da minha amiga que mora no Reino Unido sobre o Príncipe Harry.

Acontece que o Duque de Sussex acredita que a redução de sua proteção policial é uma tentativa de impedirem-no de deixar a família real. Então, o Principe foi para Londres participar de um julgamento para anular essa decisão que reduz as suas medidas de segurança junto com sua esposa, Meghan Markle, após eles terem abandonado os deveres reais.

Nesta sexta-feira (11), Harry declarou que acha muito difícil conseguir perdoar o tratamento que recebeu e que pretende romper totalmente as relações com seu pai, o rei Charles III. “As pessoas ficariam chocadas com o que está sendo ocultado… (meus) piores medos foram confirmados por toda a divulgação legal deste caso e isso é realmente triste”, disse em entrevista ao The Telegraph.