Primeira reprise do remake da novela ‘Paraíso’ estreia hoje no Globoplay Novelas

O Globoplay Novelas lança nesta segunda-feira a primeira reprise do remake de Paraíso, novela exibida originalmente em 2009 e escrita por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, baseada no clássico de Benedito Ruy Barbosa. A trama, que foi ao ar entre março e outubro daquele ano e soma 173 capítulos, retorna agora substituindo Caras & Bocas na programação e marcando a primeira vez que volta ao ar desde sua exibição inicial.

O remake foi protagonizado por Eriberto Leão e Nathalia Dill.

A novela chega ao Globoplay Novelas mantendo o modelo tradicional herdado do antigo Canal Viva e será exibida diariamente em três horários: às 14h35, no horário principal, com reprises às 00h35 e às 08h00. Os capítulos também ficarão disponíveis no streaming para quem preferir acompanhar em maratona, tornando a reprise acessível para diferentes rotinas de público.

A versão original foi protagonizada por Cristina Mullins e Kadu Moliterno.

A história se passa na fictícia cidade de Paraíso, no interior do Mato Grosso, onde nasce o romance proibido entre Zeca (Eriberto Leão), conhecido como o “filho do diabo”, e Maria Rita (Nathalia Dill), a famosa “Santinha”. Ele é um peão que carrega uma fama sombria e que desperta lendas desde o nascimento; ela, criada sob uma rígida promessa religiosa feita pela própria mãe, vive dividida entre a fé e o sentimento avassalador que nutre por Zeca.