Primeira mulher a presidir a TV Cultura, Maria Angela de Jesus assume nesta sexta-feira (13/6) 

Nova diretora-presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra as Rádios e TV Cultura, Maria Angela de Jesus assume o cargo nesta sexta-feira (13/6), após a gestão de José Roberto Maluf. Esta é a primeira vez, em quase 60 anos, que uma mulher é eleita presidente da instituição.



Com 25 anos de experiência no audiovisual, Maria Angela já teve passagens pela HBO, Netflix e Paramount+, além da Conspiração Filmes, como produtora associada. A executiva está entre os principais nomes do segmento no país.



Na HBO Latin America Group, foi VP de Produções Originais, liderando o desenvolvimento e produção de conteúdos de ficção e documentários. Nesta posição, comandou séries como Filhos do Carnaval, Mandrake, Psi e Magnífica 70, pelos quais foi indicada ao Emmy Internacional, além de O Negócio e Alice.



Na Netflix, foi Diretora de Originais no Brasil, responsável pelo desenvolvimento de conteúdos como Bom Dia, Verônica, Coisa Mais Linda e Reality Z. Além disso, liderou as equipes internas de Irmandade e Sintonia.



Na Paramount+ no Brasil, foi Chefe de Produção de Conteúdo, tendo trabalhado na obra infantil Marcelo, Marmelo, Martelo e na série Anderson Spider Silva, pela qual também foi indicada ao Emmy Internacional.



No final do ano passado, se aliou à Conspiração Filmes como produtora executiva associada.



À frente da Presidência da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus irá administrar a TV Cultura, Rádios Cultura Brasil e FM, TV Rá Tim Bum, Univesp TV, Orquestra Brasil Jazz Sinfônica e Solar Fábio Prado, em um mandato de três anos, entre junho de 2025 e junho de 2028.



“É uma honra assumir a presidência da Fundação Padre Anchieta, especialmente sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Comandar uma das principais emissoras públicas do país é uma grande responsabilidade, mas também um enorme orgulho em minha trajetória de mais de 25 anos no audiovisual brasileiro. Quero fortalecer nossa missão de informar, educar e entreter, promovendo inovação, diversidade e inclusão em nossas programações”, diz Maria Angela.

Foto: Divulgação

Nova presidente do Conselho

Também no dia 13 de junho, Maria Alice Setubal (Neca Setubal) passa a ocupar a presidência do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, após o mandato de Fábio Magalhães. A socióloga será a segunda mulher a ocupar o posto, já preenchido pela advogada e professora Esther de Figueiredo Ferraz, entre 1971 e 1973.



Neca Setubal é socióloga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e mestre em Ciência Política pela USP (Universidade de São Paulo). Atualmente, preside o Conselho Curador da Fundação Tide Setubal, além de integrar diversos conselhos, incluindo o Conselho Consultivo USP – Universidade de São Paulo, Pacto pela Promoção da Equidade Racial, Conselho de Administração do CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e Conselho Consultivo UNICEF.



É, ainda, autora de vários livros, artigos e resenhas e, em 2024, lançou o livro Minha escolha pela ação social: Sobre legados, territórios e democracia. Também foi Coordenadora de Educação para América Latina e Caribe pelo Unicef, além de presidente do Conselho de Administração do CENPEC e do GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresa.



“É com profundo senso de responsabilidade e muita alegria que assumo a Presidência do Conselho da Fundação Padre Anchieta. Essa instituição não é apenas um canal de rádio e televisão: é parte do imaginário afetivo e cultural do Brasil”, enfatiza Neca.