Preta Gil revela diagnóstico que a deixou internada: “Foi um susto”

Preta Gil usou suas redes sociais para conversar com seus fãs sobre o seu estado de saúde após precisar passar por uma internação. Ela recebeu alta do Hospital Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta manhã, após ser internada com uma infecção urinária gerada por um cálculo renal.

No Instagram, a cantora postou um vídeo para contar que foi diagnosticada com uma pielonefrite, uma infecção bacteriana. “Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito. Na semana passada, na terça-feira, eu tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, não entendi que poderia ser um problema no rim”, explicou.

Preta contou que conversou com alguns médicos e eles passaram alguns analgésicos e pediram para ela ir para o hospital, mas após ela se sentir melhor, preferiu seguir sua agenda de trabalho. Na quinta-feira, 6, ela iria viajar para o Maranhão para apresentar no dia seguinte no São João da Thay, evento organizado pela influenciadora Thaynara OG, contudo, a cantora começou a sentir muita dor e precisou cancelar sua participação. “Fui para o hospital e ali começaram uma bateria de exames…”, contou.