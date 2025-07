Presa por engano, modelo Josy Magalhães se lança em plataforma adulta, fatura R$ 45 mil e estreia na TV; entenda tudo

Amores, após um treino de musculação pesadíssimo hoje, meu personal me contou uma história de uma modelo que tem um passado digno de roteiro de série. É a querida Josy Magalhães, que entrou nas plataformas adultas Privacy e FanFever, e acaba de estrear como uma das musas do programa Para Aqui, da RedeTV!. Mas o que mais choca é sua história de vida: Josy ficou presa injustamente por 3 meses.

“Foi surreal. Um erro que quase destruiu minha vida”, conta Josy, vítima de uma acusação equivocada por tráfico de drogas que ficou detida preventivamente, mesmo sem ter culpa. “Na época, eu estava saindo com uma pessoa, era só um ficante. Eu não sabia de nada, e a droga não era minha. Fomos viajar e na volta a polícia parou o carro, foi um desespero”, lembra.

Depois de três meses presa por engano, Josy foi absolvida e solta. “Desde o início ficou claro que eu não tinha nada a ver com aquilo e no fim do processo fui absolvida, com trânsito em julgado, não tendo nenhum problema judicial atualmente”, explica. “Foi um alívio, não fazia ideia que um date poderia me levar para a prisão”.

Josy Magalhães é destaque na Privacy e FanFever. (Divulgação)

Ao sair da penitenciária, ela tomou uma decisão inesperada: entrou no universo do conteúdo adulto. Hoje, é destaque nas plataformas +18 e fatura em média R$ 45 mil por mês. No início, entrou para recuperar o dinheiro perdido, já que acumulou dívidas na prisão. Depois, se descobriu exibicionista.

“Na época foi por sobrevivência, hoje não faço só pela grana, mas porque tenho tesão ali, sou uma namoradinha virtual. Eu já era modelo antes de tudo e já tinha recebido convite para posar nua. Só retomei a ideia e me joguei. Paguei minhas dívidas de quase R$ 200 mil e agora vivo disso”.

Modelo diz que superou momento difícil. (Divulgação)

Com uma pegada sensual, divertida e cheia de atitude, Josy se tornou um nome quente na internet. Seus conteúdos vão além de nudes: são vídeos amadores, do dia a dia, com direito a muitos fetiches, flagras e collabs com outras mulheres. Agora, com sua estreia na TV, os assinantes vão ganhar mais: ela promete mostrar os bastidores.

“É quase um reality da minha vida com toque picante. Sou a namoradinha dos meus fãs, me envolvo de verdade. Tem muito conteúdo, mas também tem muita conversa, muita troca, muita intimidade. Gosto disso, de interagir com eles, atender pedidos e ter uma relação próxima. É um webnamoro mesmo”, conta.

Josy está vivendo seu melhor momento, segundo ela própria – e fazendo questão de mostrar isso. “Me chamaram de ex-detenta. Agora me chamam de musa, gostosa, de fenômeno… e eu estou amando”, diz, rindo. “Já superei tudo isso, procuro ver tudo pelo lado positivo. Estou me realizando. Tem até carcereiro e delegado assinando, eles não me esqueceram”, brinca.

Gente, a gata foi resiliente, superou uma prisão injusta e fez do limão uma limonada!